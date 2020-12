Juventus, Cassano ‘distrugge’ Dybala: “Ilicic è più forte!”

Antonio Cassano non è stato tenero nei confronti del numero 10 della Juventus, Paulo Dybala: “Non è mai titolare fisso”

Paulo Dybala continua a non fornire prestazioni esaltanti e le critiche non si fermano. Nell’ultima partita di Champions League, contro la Dinamo Kiev, è stato risparmiato, ma domani sarà titolare nel derby della Mole contro il Torino, in coppia con Cristiano Ronaldo. A causa della squalifica per due giornate di Alvaro Morata, la ‘Joya’ avrà l’occasione di mettersi in mostra e convincere gli scettici e il proprio allenatore, Andrea Pirlo, a dargli maggiore spazio dal primo minuto. Nel frattempo, come detto, piovono le critiche, a volte anche feroci. Come nel caso di Antonio Cassano che, ospite della ‘BoboTV’ sul canale Twitch di Christian Vieri, non le ha mandate a dire: “Come mai da quando è alla Juve Dybala non è un titolare fisso? Non lo era con Allegri e Sarri, ora non lo è nemmeno con Pirlo. Magari è un fenomeno e mi sto sbagliando io, ma non mi sembra un campione come tutti dicono. E ho l’impressione abbia sempre problemi con i suoi allenatori. Se parliamo di gol segnati, allora prendo Immobile. Qual è un giocatore più forte di Dybala? Josip Ilicic“.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Dichiarazioni in perfetto stile ‘FantAntonio’, sempre molto schietto e sincero quando viene chiamato ad esprimere giudizi. Il 27enne numero 10 bianconero, ha racimolato in questa prima parte di stagione nove presenze, per un totale di 479 minuti giocati, con un solo gol segnato, contro il Ferencvaros in Champions League il 4 novembre scorso. Ma Dybala ha subito la possibilità di smentire tutti i critici, a partire da domani alle ore 18, al fischio d’inizio di Juventus-Torino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, doppio assalto a Dybala | Ipotesi scambio! Cifre e dettagli