Renato Sanches è tornato a splendere con la maglia del Lille. Il talento portoghese sarebbe nella lista delle priorità dell’Inter per il centrocampo

L’Inter pensa alle uscite a centrocampo prima di intervenire nel reparto per accontentare Antonio Conte. Vecino, Nainggolan ed Eriksen sono nella lista dei partenti per gennaio, con Marotta e Ausilio che stanno cercando di piazzare i tre esuberI della rosa nerazzurra. Difficile muoversi sul mercato in entrata con le cifre che girano, con il sogno Kante destinato a rimanere tale per l’estimatore Conte.

Inter, dalla Spagna: Renato Sanches priorità per Conte

Un’occasione potrebbe invece essere rappresentata da Renato Sanches, gioiello del Lille e rinato nella tappa francese dopo la deludente esperienza al Bayern Monaco. Il talento portoghese è ritornato a splendere e può lasciare tra gennaio e giugno la Ligue 1 considerando le difficoltà economiche del Lille. L’Inter – stando al portale ‘Todofichajes.com’ – avrebbe messo nella lista delle priorità Renato Sanches, che ha una valutazione tra i 30 e i 35 milioni di euro. La stessa praticamente di Eriksen, che potrebbe così finanziare l’arrivo alla Pinetina del lusitano classe ’97. L’assistito di Jorge Mendes, accostato in passato anche alla Juventus, potrebbe cambiare maglia già nella finestra invernale anche se l’Inter dovrà vincere la concorrenza delle big inglesi, specialmente del Liverpool.