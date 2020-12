Non solo Milik per il calciomercato Inter, nel mirino anche Maksimovic del Napoli; confermata anticipazione CM.IT su Boateng del Bayern Monaco

Inter in cerca di rinforzi per il reparto arretrato. Tra i profili più vagliati da Marotta e Ausilio figurano anche i calciatori in scadenza di contratto a fine stagione. L’obiettivo è infatti acquistare profili di esperienza internazionale capaci di completare la rosa futura con un esborso contenuto. Così, dopo aver messo gli occhi su Milik, i nerazzurri sono pronti a valutare anche Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto a giugno 2021 e ad oggi lontano dall’eventuale rinnovo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO Maksimovic: rinnovo lontano, sarà cessione

Calciomercato Inter, da Maksimovic a Boateng: obiettivi per la difesa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen verso la Premier | Scambio e Milan anticipato

Oltre al centrale del Napoli, riporta ‘Tuttosport’, l’Inter sta valutando i profili di Mustafi dell’Arsenal, Fabian Schar del Newcastle e Aissa Mandi del Betis. Tuttavia, come anticipato da Calciomercato.it, nel mirino c’è altresì Jerome Boateng del Bayern Monaco, classe ’88 nel mirino dei migliori club europei e seguito anche da Juventus e Milan. Grazie al Decreto crescita il calciatore arriverebbe con una tassazione di estremo vantaggio.