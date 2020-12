Calciomercato Inter, Eriksen verso la Premier | Scambio e Milan anticipato

Il destino di Eriksen sembra essere segnato, addio all’Inter a gennaio e ritorno in Premier: possibile scambio con Torreira

Nel dodicesimo turno di Serie A i nerazzurri hanno messo a segno un colpo sul bersaglio grosso: nonostante non sia arrivata in maniera netta, l’Inter ha sconfitto il Napoli di Gattuso. Nel big match di ‘San Siro’, però, Conte non ha concesso nemmeno un minuto a Christian Eriksen: un ennesimo segnale della marginalità dell’ex Tottenham nel progetto tecnico del salentino. Nel mercato di gennaio Marotta è chiamato a risolvere la ‘questione Eriksen’ e potrebbe mettere in piedi uno scambio fra centrocampisti in Premier League. Una soluzione che potrebbe permettere ai nerazzurri anche di anticipare il Milan su uno dei suoi obiettivi di mercato di più lunga data.

Calciomercato Inter, scambio Eriksen-Torreira | Milan preso in contropiede

Il futuro di Eriksen appare, inevitabilmente, sempre più lontano da Milano. L’addio del trequartista danese, però, potrebbe assumere dei contorni piuttosto intriganti nel capoluogo lombardo, sfociando in un derby di mercato. Marotta, infatti, potrebbe riallacciare i rapporti con l’Arsenal per imbastire uno scambio che metterebbe a disposizione di Conte un centrocampista di maggiore fisicità. Nel mirino dell’Inter sembra essere tornato Torreira. L’ex mediano della Sampdoria, infatti, non sta trovando spazio a sufficienza nel prestito all’Atletico Madrid e potrebbe fare rientro a Londra.

L’uruguaiano è ancora di proprietà dei ‘Gunners’, che sarebbero disposti a farlo partire nuovamente nel prossimo mercato. L’Inter potrebbe imbastire uno scambio alla pari, con una valutazione di circa 30 milioni di euro, fra Eriksen e Torreira. Proprio l’uruguaiano è un obiettivo del Milan da diversi anni e, anche ora che sta avendo delle difficoltà in Spagna, i rossoneri non lo hanno mai perso di vista. L’anticipo dei nerazzurri, quindi, potrebbe passare proprio dall’inevitabile addio del trequartista danese. Non è da escludere totalmente anche la pista che porta a Granit Xhaka, che non rientra più nei piani dell’Arsenal e potrebbe essere proposto all’Inter.