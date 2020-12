Calciomercato Inter, nessun contatto con l'Udinese per de Paul a gennaio

Il centrocampista e capitano dell’Udinese, Rodrigo de Paul, viene accostato con insistenza all’Inter in vista di gennaio: ecco come stanno le cose

È alla sua quinta stagione con la maglia dell’Udinese, quella che può diventare della consacrazione definitiva, e le voci di mercato, anche in vista della sessione di gennaio 2021, impazzano. Stiamo parlando di Rodrigo de Paul, capitano della squadra di Luca Gotti, in gol nell’ultimo turno di campionato contro il Torino. Il 26enne centrocampista argentino, sta dimostrando tutte le sue qualità, trascinando i bianconeri con la maglia numero 10 sulle spalle. Nelle dodici presenze stagionali accumulate, ha collezionato tre reti e numerose prestazioni importanti che hanno dato il la ad una ridda di voci sul suo futuro, anche immediato. Già dato in partenza nello scorso calciomercato estivo, in vista di quello di gennaio l’ex Valencia è stato accostato con insistenza all’Inter, che dovrà trovare una nuova sistemazione a Christian Eriksen.

Calciomercato, Inter-de Paul: ecco come stanno le cose

Stando, però, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’affare Rodrigo de Paul per l’Inter, e per le altre squadre interessante, si preannuncia di difficile realizzazione. Intanto, perché la bottega della famiglia Pozzo è sempre molto cara e, nonostante la situazione economica legata al Covid-19, la valutazione è ferma a quota 35 milioni di euro. E, allo stato attuale, gli uomini mercato nerazzurri, l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, non hanno mosso alcun passo concreto, col club friulano e con l’entourage del calciatore. Certo, c’è ancora tempo, ma tutto dipenderà dalle operazioni in uscita, visti anche i mancati introiti derivanti dalla Champions League. Di certo, il calciatore interessa, e non poco, ma a queste condizioni appare difficile ipotizzare un approdo di de Paul all’Inter già a gennaio. Il discorso, poi, potrebbe cambiare a giugno prossimo. Staremo a vedere.