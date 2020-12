"Ho Parlato Con RAIOLA per Pogba-JUVE"

#Calciomercato #Pogba #Juventus



"POGBA difficile per Gennaio"



Nella nostra diretta della partita di Serie A tra Parma e Juventus, vinta per 4-0 dalla squadra di Andrea Pirlo, parliamo di calciomercato con il nostro ospite Carlos Passerini del Corriere della Sera. Dal possibile approdo di Paul Pogba in bianconero al futuro della stella Dybala! Tutte le news di calciomercato insieme a noi!



🔔 Iscriviti al nostro canale: https://bit.ly/30bNNx9



‼️ Esclusive, approfondimenti e ultime news di calciomercato in diretta 24 ore su 24!



SEGUI CALCIOMERCATO.IT SU:



Sito: www.calciomercato.it

Facebook: https://bit.ly/2C7SRuw

Twitter: https://bit.ly/2ZqSNih

Instagram: https://bit.ly/32i01Y4