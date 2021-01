Il calciomercato Juventus lavora al colpo Scamacca, il Sassuolo pensa al baby Radu Dragusin; le ultime di CM.IT

La Juventus sta concentrando le proprie attenzioni sul reparto d’attacco per completare lo scacchiere offensivo a disposizione di Andrea Pirlo. Uno dei profili più gettonati è quello che porta a Gianluca Scamacca, che si è messo in evidenza con la maglia del Sassuolo in questa prima parte di stagione.

Calciomercato Juventus, affare Scamacca: Sassuolo interessato a Dragusin

Il nazionale Under 21 è in prestito in Liguria e il suo cartellino è di proprietà del Sassuolo. Come evidenziato da Calciomercato.it nelle scorse ore è concreto l’interesse della Juve per Scamacca, anche se non c’è stata un’accelerazione almeno finora della dirigenza bianconera. L’ex attaccante dell’Ascoli piace a diversi club della massima serie, con il Sassuolo che nell’operazione con la Juve ha sondato il terreno per il baby Radu Dragusin come raccolto dalla nostra redazione. La ‘Vecchia Signora’ non è al momento convinta della possibilità di sacrificare il 18enne difensore rumeno, in pianta stabile in prima squadra alla corte di Pirlo e che ha esordito in Champions League nel match casalingo contro la Dinamo Kiev.

Le parti comunque discutono sulla formula e sulla disponibilità del giocatore. Uno scenario da tenere sotto osservazione, considerano anche la situazione contrattuale di Dragusin, in scadenza il prossimo 30 giugno. Se i campioni d’Italia dovessero inoltre ingaggiare un difensore sul mercato, si complicherebbe il rinnovo del classe 2002. La Juve lavora sulla pista Scamacca, con Paratici e Cherubini che avranno la possibilità di seguire dal vivo l’attaccante del Genoa domani all’Allianz Stadium nell’incrocio di Coppa Italia.