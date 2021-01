La Juventus pensa anche a Gianluca Scamacca per l’attacco: le ultime indiscrezioni da Calciomercato.it sul calciatore di proprietà del Sassuolo

Con Dybala fermo per almeno due settimane, la Juventus è alle prese con la ricerca di un quarto attaccante da affiancare a Ronaldo e Morata che, con la Joya, costituiscono il reparto offensivo della rosa di Pirlo. Una ricerca che ha portato i bianconeri a pensare anche a Gianluca Scamacca, 22enne attaccante di proprietà del Sassuolo ma attualmente in prestito al Genoa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è confermato l’interesse della Juventus e i contatti con il Sassuolo. La trattativa è impostata per un prestito di 18 mesi con riscatto, ma sull’ex Ascoli ci sono anche altre 4-5 società. Inoltre i neroverde stanno valutando qual è la migliore soluzione per la crescita del giocatore. L’affare quindi non è di immediata definizione e per conoscere il futuro di Scamacca bisognerà attendere ancora un po’ di tempo.