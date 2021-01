Calciomercato, Dzeko-Sanchez: non è ancora finita, le ultime

Calciomercato, lo scambio Dzeko-Sanchez tra Inter e Roma potrebbe ancora avere luogo: gli scenari delle prossime ore

Ultimi giorni di mercato ad altissima tensione soprattutto in casa Roma, con il caso Dzeko che ha continuato a tenere banco. L’incontro tra Ausilio e Pinto per lo scambio Dzeko-Sanchez non ha avuto esito, trattativa che nella giornata di venerdì si è alla fine arenata. Troppa distanza economica tra Inter e Roma per concludere lo scambio, per il momento dunque nulla di fatto. E anche le dichiarazioni di Marotta di ieri sera sembrano chiudere a Dzeko all’Inter. Ma, con il mercato che si concluderà soltanto domani sera, non si può ancora dire l’ultima parola.

Calciomercato, Dzeko-Sanchez: domani l’ultimo tentativo

Secondo ‘Tuttosport’, infatti, l’agente del bosniaco, Alessandro Lucci, tenterà ancora, nelle ultimissime ore, di trovare la quadra per mandare in porto lo scambio. E’ evidente, tuttavia, che le possibilità che la trattativa riprenda quota sono pochissime. Potrebbero essere effettuati anche dei tentativi last minute con il Liverpool per Origi e, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, con il Barcellona, ma anche queste appaiono trattative in salita. Dunque, lo scenario più probabile è che alla fine in casa Roma si vada verso una tregua tra il bomber e Fonseca, per poi risolvere definitivamente la questione a fine stagione. Con la cessione di Dzeko o con l’addio del tecnico, anche in caso di qualificazione in Champions.