Parla Paulo Fonseca al termine Roma-Verona. Il tecnico dei giallorossi ha commentato il match dell’Olimpico ma anche la situazione Dzeko

Paulo Fonseca esulta per la vittoria contro il Verona. Il tecnico della Roma ha parlato al termine del match ai microfoni di Sky Sport: “Devo mantenere sempre l’equilibrio – esordisce il mister – .Gli allenatori devono avere sempre la valigia pronta. La nostra vita è così, io sono sempre stato tranquillo e focalizzato sul mio lavoro. Ha fatto la valigia? No (sorride, ndr.). Abbiamo fatto tre gol alla migliore difesa del campionato. Sono aggressivi e forti, non era facile. La prima parte è stata perfetta. La cosa più importante è che dopo la sconfitta contro lo Spezia la squadra ha reagito bene, ci stiamo credendo”.

RAPPORTO CON DZEKO – “Ricucire con Dzeko? E’ una domanda intelligente ma devo dire che la cosa più importante è quello che ha fatto la squadra. Ci sarà modo di parlare della situazione Dzeko. La Roma può fare a meno del bosniaco? La squadra non dipende da un solo giocatore. I principi e i valori mi guidano. Ha preteso le scuse di Dzeko? No, non è vero”.