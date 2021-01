Edin Dzeko in tribuna a seguire Roma-Verona. All’Olimpico presenti anche i nuovi rinforzi per Fonseca El Eshaarawy e Bryan Reynolds

Serata di ritorni e prime volte. Roma-Verona è una partita fondamentale per la classifica ma anche per tante dinamiche extra campo. Edin Dzeko è ancora out e indisponibile, ma molto attivo in tribuna. Il bosniaco è arrivato come di consueto all’Olimpico, dove ha ritrovato Stephan El Shaarawy.

Il Faraone ieri ha fatto le visite mediche ed è stato ufficializzato, stasera è tornato dopo un anno e otto mesi in quello che è stato a lungo il suo stadio. “Sono emozionato, non so se ci sarò con la Juventus“, le parole del Faraone al suo arrivo. Oggi Fonseca non lo ha potuto convocare, ma spera di farlo per il match di sabato. Esordio all’Olimpico anche per Bryan Reynolds, arrivato oggi nella capitale e alla prima uscita già con giubbotto ufficiale della Roma. Anche lui in tribuna ha ricevuto il benvenuto di Edin Dzeko: “Welcome Bryan”, gli ha detto il bosniaco. Il numero 9 si è fermato a parlare qualche istante con il giovane americano. Molto sorridente, ha voluto dare un segnale preciso che lui è ancora completamente nella Roma e si sente forse ancora il capitano.