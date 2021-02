Dall’affare poi saltato tra Dzeko e Sanchez al destino di Christian Eriksen. Parla l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta

Nata e tramontata nel giro di poche ore, l’eventuale trattativa tra Roma e Inter per portare Dzeko alla corte di Conte e Sanchez a quella di Fonseca, ha infiammato gli ultimi giorni di calciomercato. La vicenda si è conclusa con un nulla di fatto ed oggi ai microfoni di ‘Sportmediaset.it’ ci ha pensato l’ad nerazzurro Beppe Marotta a fare chiarezza: “È stata un’ipotesi suggestiva, ma c’è stato solo un cordiale incontro, non c’erano le basi per completare l’operazione. La pandemia ha segnato una svolta nell’economia mondiale in generale. Abbiamo meno ricavi e quindi meno soldi. Dobbiamo rivedere i contratti dei giocatori, non ci saranno più trasferimenti cosi onerosi. Dovremo essere bravi a sviluppare i calciatori in casa. I privati non possono più ripianare le perditema lo spettacolo comunque non mancherà”.

Marotta ha quindi commentato il ritorno in auge di Christian Eriksen: “In questa squadra non esistono titolari o panchinari, Eriksen è un giocatore che fa parte di questo gruppo, è un vero professionista e Conte lo sta adattando in un nuovo ruolo, le risposte sono molto positive”.