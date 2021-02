Calciomercato Inter, il punto sull’attacco | Doppio dietrofront

L’Inter è stata molto chiacchierata negli ultimi giorni sul calciomercato in ottica attacco. Il punto della situazione sulla Beneamata a poche ore dal gong finale

L’Inter non ha avuto una sessione di mercato semplice. Gli stravolgimenti societari all’orizzonte e le forti ristrettezze economiche non hanno consentito a Beppe Marotta e Piero Ausilio di portare a termine investimenti di spessore per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Il focus è stato principalmente sull’attacco, soprattutto negli ultimi giorni.

Il possibile scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez ha fatto discutere non poco, ma sembra essere saltato. Gli agenti in sottofondo avevano smosso la situazione: il cileno richiede maggiore spazio. Ottimo il suo ingresso in campo con assist contro il Benevento. E dopo il mancato passaggio alla Roma, potrebbe partire dall’inizio contro la Juventus. Intanto in rosa dovrebbe essere confermato come il subentrante per eccellenza di Antonio Conte, pronto a spaccare le partite dalla panchina.

Calciomercato Inter, rinnovo imminente per Lautaro Martinez. Pinamonti resta

L’Inter ragiona anche su altri due attaccanti in rosa. Lautaro Martinez si è sbloccato contro il Benevento ed è a un passo dal rinnovo di contratto. Come vi abbiamo riportato negli scorsi giorni, ci sono stati diversi incontri con gli agenti e ora l’accordo è vicinissimo. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, mancherebbe solo l’annuncio.

Da valutare anche la situazione relativa Andrea Pinamonti. A poche ore dalla fine del mercato, la Rosea sottolinea che l’attaccante dovrebbe restare all’Inter, nonostante l’interessamento del Bologna. La società ha tutta l’intenzione di confermarlo per ricoprire il ruolo di vice-Lukaku, ma con poche possibilità di vedere il campo.