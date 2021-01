Inter, accordo trovato per il rinnovo di Lautaro Martinez: l’argentino firmerà sino al 2024, contratto da 4,5 milioni di euro a stagione

Dopo numerosi incontri nell’arco dell’ultima settimana, alla fine l’accordo è stato trovato. L’ultimo summit di un paio di giorni fa faceva trapelare ottimismo per la chiusura della trattativa: sia da parte dell’Inter che da parte di Lautaro Martinez, c’era volontà di rinnovare. E adesso l’accordo per il rinnovo sembra essere stato raggiunto. L’argentino prolungherà di una stagione il proprio contratto con la società nerazzurra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, gli agenti dell’argentino hanno trovato un accordo con il club. Contratto fino al 2024 a 4,5 milioni di euro a stagione. Impossibile accontentare la richiesta iniziale di 7,5 milioni, considerando soprattutto la pandemia in corso. L’entourage ha abbassato le proprie pretese e l’intesa è stata trovata attorno ai 4,5 milioni stagionali. Un ingaggio quasi raddoppiato rispetto ai 2,5 milioni attualmente percepiti.

Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro: salta la clausola

La bozza dell’accordo, decisa nei dettagli, verrà formalizzata solo tra qualche tempo. Oltre all’aumento dell’ingaggio, c’è un altro elemento fondamentale all’interno dell’affare. Salta la clausola da 111 milioni di euro che aveva fatto da ombrello fino al 10 luglio di ogni anno e usato a lungo dal Barcellona come arma di corteggiamento. Ora il club, prima di ufficializzare l’accordo, chiede a Lautaro i gol. Il natio di Bahia Blanca non segna dalla tripletta con il Crotone: è a secco da sei gare consecutive. Chissà che questa sera contro il Benevento non riesca a sbloccarsi