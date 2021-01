Calciomercato Inter, sfuma il pupillo di Conte | Addio a Kante

Calciomercato Inter, brutte notizie per i nerazzurri: addio definitivo a un obiettivo primario del tecnico Antonio Conte

Sessione di mercato difficile per l’Inter, alle prese con diverse problematiche economiche per operazioni in entrata. Inter che sta provando a chiudere last minute lo scambio Dzeko-Sanchez con la Roma, operazione comunque complicata. Il tutto, condizionato dalle voci sulla cessione del club a un fondo di investimenti inglese. E non è finita qui: arrivano brutte notizie per Conte, che vede sfumare uno dei suoi principali pallini.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione a Bc Partners: c’è la data del summit

Calciomercato Inter, Kante ha deciso: resta al Chelsea

Ngolo Kante infatti ha deciso di rimanere al Chelsea. Il centrocampista francese era inseguito da tempo dai nerazzurri e il suo ruolo non certo da inamovibile con Lampard aveva alimentato le speranze, prima o poi, di portarlo a Milano. Ma l’esonero del tecnico dei ‘Blues’ ha cambiato tutto. Il giocatore avrebbe parlato con il nuovo allenatore Tuchel e, stando a ‘Fichajes.net’, il mister tedesco gli avrebbe spiegato di voler puntare su di lui. Così, Kante non ascolterà per il momento offerte da altre squadre e si prepara a riprendere il suo ruolo da baluardo di centrocampo dei londinesi.