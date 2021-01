Calciomercato Inter, cessione a Bc Partners: c’è la data del summit

Calciomercato Inter, si avanza verso la cessione a Bc Partners: la famiglia Zhang può presto valutare l’offerta, ecco quando

Settimane importanti per il futuro dell’Inter. Società nerazzurra che deve fare i conti con le difficoltà portate dalla pandemia e con gli sviluppi legati alla sostenibilità del progetto Suning. Con il taglio degli investimenti esteri imposto dalla Cina, la cessione del club è uno scenario sempre più probabile, oltre a porre un freno agli investimenti in questa sessione di mercato a meno di condizioni particolarmente favorevoli.

Calciomercato Inter, in arrivo offerta Bc Partners: summit a breve

Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione sull’interessamento del fondo inglese Bc Partners. Al termine della due diligence sui conti del club nerazzurro, verrà presentata un’offerta. L’acquisto delle quote, come riportato dal ‘Sole 24 Ore’, potrebbe avvenire al 51%, con la famiglia Zhang a mantenere il 49%, ma potrebbe esserci anche l’ingresso di altri fondi in partenariato. Il summit per valutare la proposta degli inglesi potrebbe avvenire, stando alle voci circolate, intorno alla metà di febbraio. Per l’occasione, potrebbe anche esserci il ritorno a Milano, da Nanchino, di Steven Zhang.