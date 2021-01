Non ci sono solo Milan e Inter sulle tracce di Sven Botman. Il difensore olandese del Lille piace in Inghilterra ma anche in Spagna. Le ultime

Le prestazioni di Sven Botman con la maglia del Lille non sono certamente passate inosservate. Il difensore classe 2000 si prepara ad infiammare il prossimo calciomercato. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’interessamento da parte di Milan e Inter per il forte centrale olandese ma vederlo in Italia non sarà certo facile. La concorrenza per Botman è di quelle importanti. Ci sta pensando da tempo il Liverpool di Klopp, che cerca un centrale per rafforzare il pacchetto arretrato ma dalla Spagna arrivano ulteriori novità.

Calciomercato, il Real vuole Botman

Secondo ‘OkDiario’, anche il Real Madrid sarebbe sulle tracce di Botman. I francesi potrebbero così lasciar partire il proprio giocare per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Se si dovesse scatenare una vera e propria asta non è da escludere che il prezzo voli alle stelle. Il Lille si è sempre dimostrato una bottega cara e il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 lascia tranquilli i dirigenti del club francese.

E’ chiaro che il Real Madrid sarà prima chiamato a risolvere la questione Sergio Ramos. Il rinnovo del contratto del centrale spagnolo non è ancora arrivato e il Psg è pronto ad approfittare della situazione. Senza l’esperto spagnolo per i capitolini sarebbe davvero un obbligo investire su un difensore forte e di prospettiva come Botman.