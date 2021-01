L’agente Beppe Accardi è intervenuto a CMIT TV parlando anche del possibile arrivo all’Inter di Torreira

"Torreira Grandissimo COLPO per l'INTER!"

Torreira potrebbe tornare in Italia in questo rush finale del mercato invernale. L’ex Sampdoria è stato accostato anche all’Inter negli ultimi tempi per completare il reparto di centrocampo di Conte. Sul nazionale uruguaiano, adesso in prestito all’Atletico Madrid ma di proprietà dell’Arsenal, è intervenuto Beppe Accardi parlando in esclusiva a CMIT TV: “L’Inter fa un grandissimo colpo, gli può dare equilibrio a metà campo per far sì che in fase offensiva la squadra sia più libera di testa. Avendo anche tanta qualità“, le dichiarazioni di Accardi.

