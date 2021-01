CMIT TV | Inter, “con un Eriksen in più, Conte è davvero avanti agli altri!”

"Con un ERIKSEN in più, l'Inter è davvero AVANTI agli altri!"

Tommaso Turci su Eriksen: "Il gol potrebbe sbloccarlo, sarebbe ago della bilancia per lo scudetto"



Nella diretta del nostro TG, insieme a Tommaso Turci di DAZN, parliamo del derby di Milano di Coppa Italia, vinto dai nerazzurri di Conte per 2-1. Analizziamo la partita, e anche l'episodio tra Lukaku e Ibrahimovic, e ci focalizziamo su Eriksen, autore di un super gol su punizione che ha regalato la vittoria all'Inter di Conte, proprio nel momento in cui è stato più criticato. Questo gol potrebbe rilanciarlo? Scopriamolo insieme! Tutte le news di calciomercato insieme a noi!



