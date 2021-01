Le informazioni raccolte da Calciomercato.it sul futuro di Sven Botman, giovane difensore olandese in forza al Lille e nel mirino sia dell’Inter che del Milan

Nelle scorse ore è stato scritto che Sven Botman è a un passo da legarsi al Liverpool. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, però, al momento il giovane difensore olandese del Lille non è affatto diretto (nell’immediato) in Premier, nel club allenato da Jurgen Klopp che è sicuramente in cerca di un rinforzo per il reparto arretrato vista l’indisponibilità di van Dijk. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Per il classe 2000, nel mirino di Inter e Milan, i ‘Reds’ potrebbero al massimo aver effettuato un ulteriore sondaggio. La valutazione dell’ex Ajax dovrebbe essere sui 30 milioni di euro.