Inter e Milan guardano anche in Francia per rinforzare le proprie difese. Nel mirino delle due milanesi è finito l’olandese Botman

Inter e Milan, obiettivo difensore. Il club nerazzurro più per la prossima stagione, a meno di partenze a sorpresa nel prossimo mercato, quello rossonero invece proprio in vista della finestra di gennaio data la carenza di centrali tra infortuni e giocatori, è il caso di Musacchio, fuori del tutto dal progetto. A tal proposito, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, nel mirino di entrambe risulta esserci Sven Botman, centrale olandese di soli 20 anni dall’estate scorsa in forza al Lille. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato Inter e Milan, sondaggio per Botman del Lille: i dettagli

Botman è un classe 2000 mancino alto un metro e novantacinque, già mesi fa nei radar della Serie A. Nello specifico dell’Udinese, così come della ‘sorella’ Watford, con entrambe che alla fine dovettero arrendersi alla dirompenza dei transalpini, che chiusero con l’Ajax per circa 8 milioni di euro dopo che i ‘Lancieri’ avevano deciso di non puntarci nonostante la positiva stagione in prestito all’Heerenveen.

Ora Botman è sul taccuino di Inter e Milan, che della Ligue 1 punta già Simakan dello Strasburgo. Tornando all’olandese: ci risulta che Piero Ausilio e Frederic Massara, quest’ultimo rimasto impressionato nella gara di Europa League di un mese e mezzo fa al ‘Meazza’ (non fece toccare palla a Ibrahimovic, coi francesi che si imposero con un netto 3-0), hanno effettuato un sondaggio per il ragazzo che a novembre ha conquistato anche la prima convocazione in Nazionale maggiore. Prezzo? Si sa che il Lille, dove milita pure Renato Sanches ieri riaccostato proprio all’Inter e in eccellenti rapporti coi rossoneri (dunque favoriti?) è bottega carissima. Proviamo a sbilanciarci: non meno di 25-30 milioni di euro.