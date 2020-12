Conte chiede un rinforzo a centrocampo per la finestra di gennaio. Le mosse della dirigenza nerazzurra per il mercato invernale

Caccia al centrocampista in casa Inter. Su espressa richiesta di Antonio Conte. La squadra nerazzurra punta a rompere il domino della Juventus in campionato e per farlo il tecnico salentino vuole puntellare ulteriormente la rosa a sua disposizione nel mercato di gennaio. De Paul resta in cima alla lista della dirigenza nerazzurra, ma non sarà facile convincere l’Udinese e ascendere sotto i 35 milioni di euro della valutazione attuale del nazionale argentino.

Inter, da De Paul a Renato Sanches: le mosse a centrocampo

Così Marotta e Ausilio – scrive ‘La Gazzetta dello Sport – scandagliano il mercato alla ricerca di altre soluzione. Oltre a Xhaka, Eriksen (fondamentale la sua cessione per finanziare le mosse in entrata) potrebbe rientrare in uno scambio con il PSG per Paredes, quest’ultimo già la scorsa estate nei radar della dirigenza di Viale della Liberazione in una ipotetica operazione che avrebbe visto coinvolto anche Brozovic. Sempre dalla Ligue 1 mirino puntato su Renato Sanches, tornato a brillare con la maglia del Lille: per l’assistito di Jorge Mendes serviranno però almeno 25 milioni di euro. Infine l’Inter rimarrebbe attiva sul fronte Rovella, ma più in prospettiva futura che sul presente per il baby rivelazione del Genoa.