Il nome di Janis Antiste accostato al Milan per l’attacco: le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it sul 18enne del Tolosa

Janis Antiste, 18 anni, attaccante francese del Tolosa: è questo il nome accostato al Milan nelle ultime ore. Non un profilo nuovo, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it: il giovane calciatore, infatti, già un anno e mezzo fa è stato seguito e proposto alla società lombarda. Un interesse concreto con Antiste che è stato anche a Milanello dove ha preso confidenza con l’ambiente rossonero. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Milan, le ultime su Antiste: è già stato a Milanello

L’affare allora non si è concretizzato ed ora per il futuro di Antiste si è tornato a parlare di -Milan, anche se le ipotesi sul tavolo sono diverse. In particolare, al momento, l’idea prevalente è restare a Tolosa fino al termine della stagione e poi valutare il futuro. In caso di promozione, il 18enne potrebbe rimandare l’addio di un anno, altrimenti la cessione diventerebbe un’ipotesi molto concreta. Lione, restando in Francia, o un trasferimento in Inghilterra le opzioni che intrigano il giovane calciatore. Con il Milan alla finestra e l’idea di giocare con Ibrahimovic che non può non essere un’attrattiva per un giovane attaccante.