Calciomercato Milan, dal vice Ibrahimovic al colpo in difesa | Il punto

Il Milan pensa al mercato per continuare a lottare su più fronti nel resto della stagione.

Tra le grandi sorprese di questo inizio di stagione 2020/2021 c’è il Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero, primo in classifica e già qualificato ai sedicesimi di Europa League, ha fino ad ora disputato un’eccellente stagione. Nonostante alcune defezioni la squadra ha sempre risposto in maniera positiva. Per continuare a competere su tutti i fronti, il Milan sta sondando con attenzione il mercato e potrebbe intervenire con un colpo in ogni reparto, anche se la priorità sembra essere rappresentata dal difensore centrale: Simakan o Kabak in pole, mentre per l’attacco è Jovic il nome più caldo.

Calciomercato Milan, priorità al centrale: Kabak o Simakan

Il Milan ci ha provato anche nelle ultime ore dell’ultima sessione di calciomercato ed ora sembra essere pronto a tornare alla carica. L’obiettivo è un difensore centrale e i profili più caldi sono quelli di Ozan Kabak dello Schalke 04 e Mohamed Simakan dello Strasburgo. Piace anche il serbo Milenkovic, ma la Fiorentina, complice anche la complicata situazione di classifica, non è intenzionata a lasciar partire il giocatore a gennaio e non sembra intenzionata a lasciarlo partire per non meno di 30 milioni di euro (cifra rifiutata in estate). Tra i nomi seguiti c’è anche il giovanissimo Nuno Mendes dello Sporting CP, ma il valore della sua clausola si è innalzato a 70 milioni di euro. La concorrenza è notevole, con anche Inter e Juventus interessate, ma il Milan non perde le speranze: l’affare però si potrà concludere a giugno, a gennaio il giovane difensore resterà a Lisbona.

Ecco allora che le piste Kabak e Simakan prendono quota. Entrambi hanno la stessa età (20 anni), simile valutazione del cartellino e caratteristiche che piacciono al Milan. La speranza rossonera è di riuscire ad acquistarne uno dei due per 15 milioni di euro. Da parte del giovane francese c’è certamente stata una maggiore apertura, sottolineando il gradimento all’approdo in rossonero.

Calciomercato Milan, attacco e centrocampo: Jovic in pole

Il Milan ha provato a sopperire all’assenza di Ibrahimovic facendo leva su Rebic e Leao. La dirigenza ha però sottolineato come, se ci dovesse essere la giusta occasione, non è da escludere un rinforzo in attacco. Stuzzica il nome del Papu Gomez, ma il vero obiettivo sarebbe una prima punta. E il nome più caldo è quello di Luka Jovic, che secondo Mario Cenolli sarà rossonero. I rapporti tra Milan e Real Madrid sono infatti ottimi: gli spagnoli non vorrebbero però cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, formula che il Milan è intenzionato a proporre. Il Real lo ha pagato 65 milioni di euro, impossibile pretendere la stessa cifra: un eventuale riscatto potrebbe essere fissato attorno alla metà.

La lunga lista di nomi per l’attacco comprende invece giocatori più o meno esperti. Da Mariano Diaz, sempre del Real Madrid a Scamacca del Genoa, valutato 25 milioni di euro. E poi Edouard del Celtic, la suggestione Milik del Napoli (per cui De Laurentiis continua a chiedere 18 milioni), Nzola dello Spezia, i promettenti olandesi Boadu e Malen, l’occasione low-cost Depay (su cui c’è però da tempo il Barcellona) e anche Fernando Llorente, per cui ci sono stati contatti con l’entourage.

Ma i rossoneri pensano anche ad un profilo per il centrocampo. Isco è una suggestione, ma i 7 milioni di euro netti percepiti sono un ostacolo importante per quanto riguarda l’ingaggio. Più facile si decida di puntare su un centrocampista con altre caratteristiche, tecniche e anagrafiche. Piace il giovane Caicedo dell’Independiente del Valle, ma attenzione a nomi già accostati in estate come Soumare del Lille e Zambo Anguissa del Fulham.

Calciomercato Milan, da Musacchio a Conti: le cessioni

Oltre agli acquisti però, il club rossonero riflette anche sulle cessioni. E gli addii potrebbero arrivare proprio dalla difesa. Conti, Musacchio e Duarte sembrano essere veri e propri esuberi nella rosa milanista. Il terzino è chiuso da Dalot, la prima alternativa per Pioli sulle corsie, mentre gli altri centrali non sembrano rientrare nei piani del tecnico. L’obiettivo è arrivare proprio ad un centrale difensivo e con l’esplosione di Kalulu, che può giocare anche terzino, entrambi potrebbero salutare. Musacchio ha il contratto in scadenza e potrebbe anche rescindere. Per Conti e Duarte non è da escludere un addio in prestito, magari con diritto di riscatto.