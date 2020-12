Nel corso della trasmissione di CMIT TV è intervenuto l’intermediario di mercato Mario Cenolli che ha lanciato con forza il nome di Jovic al Milan

Caccia ad un nuovo attaccante per il Milan che alla luce anche dei problemi fisici di Ibrahimovic e Rebic dovrebbe inserire un nuovo innesto a gennaio. Come anticipato da Calciomercato.it i rossoneri fanno sul serio per Luka Jovic che alla riapertura del mercato potrebbe essere davvero il grande colpo per Pioli come evidenziato anche dall’intermediario Mario Cenolli che a CMIT TV ha ammesso: “Per Jovic il Milan stava parlando questa estate perchè lo volevano già prendere. Il Real però voleva dargli un’altra possibilità. Questa chance con Zidane non c’è stata e il Milan ne ha approfittato. Penso che la cosa si farà e sarà un calciatore del Milan in prestito con diritto di riscatto”.

Calciomercato Milan, colpo Jovic a gennaio: i dettagli dell’affare

Cenolli si è poi soffermato sui dettagli: “Cifre? Il Real Madrid vuole recuperare un po’ di soldi spesi due anni (60 milioni di euro, ndr) ma visto che le cose non hanno funzionato credo che la cifra del riscatto sarà abbordabile. Ramadani lo conosco da tempo e cura anche gli interessi di Rebic, per questo penso sia fattibile anche per il calciatore stesso e credo che farà bene al Milan. Per le sue caratteristiche può giocare sull’esterno o dietro a Ibra. Ha le stesse caratteristiche di Rebic e può adattarsi ad ogni posizione. Ci sarà spazio anche per lui se verrà a gennaio”.