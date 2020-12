Il calciomercato Milan, come rinforzo in attacco, segue Antiste del Tolosa, talento francese classe 2002

Non solo Llorente per il Milan. In attesa del ritorno in campo di Ibrahimovic, alle prese nuovamente con problemi fisici, i rossoneri si interrogano sui possibili rinforzi di gennaio. Nonostante l’attaccante del Napoli, per motivi tecnici ed economici, rappresenti un buon rinforzo, la dirigenza potrebbe propendere per profili più giovani e utili anche nei prossimi anni. Così, gli occhi sarebbero caduti nuovamente in Francia.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Cenolli a CMIT TV | “Jovic sarà del Milan! Tutti i dettagli”

Calciomercato Milan, Antiste nel mirino: i dettagli

Fra i giocatori che stuzzicano la fantasia dei dirigenti del Milan, riporta ‘Tuttosport’, c’è il 18enne francese Janis Antiste del Tolosa. Autore di ottime prestazioni nella Ligue 2 francese, si tratta di un attaccante di 180cm dalle buone prospettive. L’obiettivo di Maldini e Massara, del resto, sarebbe quello di acquistare un calciatore che sappia stare al suo posto crescendo alle spalle di Ibrahimovic. Il profilo di Antiste, infine, sarebbe stato segnalato dal capo scout Moncada, che l’ha presentato come uno tra i più interessanti del panorama europeo.