Il Milan valuta l’acquisto di un altro attaccante: contatti con l’entourage di Fernando Llorente in uscita dal Napoli

Il Napoli lavora all’addio di Fernando Llorente. Il calciatore sperava in un ritorno in Spagna, ma al momento l’ipotesi è assai improbabile mentre sono diverse le soluzioni disponibili in Serie A. La Sampdoria, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, resta il club favorito per il navarro, il cui entourage però è in contatto con diversi club del nostro campionato. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Tra questi, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, c’è anche il Milan, che sta valutando l’acquisto di una prima punta per completare il suo settore offensivo. Ovviamente, l’ipotesi stuzzica molto il giocatore: per ora siamo ai sondaggi, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi.