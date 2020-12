Calciomercato, ULTIME CM.IT: Llorente, accordo tra club | Attesa per il sì

Napoli, accordo tra Llorente e la Sampdoria: l’affare vicino alla chiusura, mancano i dettagli. Le ultime di Calciomercato.it

Sembra esserci sempre più la Sampdoria nel futuro di Fernando Llorente. Il centravanti basco è infatti molto vicino ad indossare la maglia blucerchiata a partire da gennaio. Stando a quanto appreso da Calciomercato.it, sono stati definiti gli accordi per quanto riguarda l’affare. Contratto di sei mesi con opzione per la stagione successiva. Il giocatore è pronto a lasciare Napoli anche se avrebbe preferito un club di prima fascia.

La società ligure sembra dunque aver superato quella che è la concorrenza della Fiorentina che, come avevamo raccontato in esclusiva, aveva avviato alcuni contatti per arrivare al centravanti basco. Presto ci sarà un contatto diretto tra l’attaccante spagnolo e il tecnico dei genovesi Claudio Ranieri proprio per risolvere gli ultimi nodi e abbattere gli ultimi dubbi. In casa blucerchiata si attende dunque il sì definitivo.