Calciomercato Fiorentina, ESCLUSIVO: contatti con Llorente per gennaio

La Fiorentina pronta ad acquistare Llorente dal Napoli a gennaio: contatti avviati. Cutrone lascia Branchini: forse, anche Firenze.

La Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo per il proprio attacco: la squadra di Cesare Prandelli, in grossa difficoltà, sta riflettendo sulla possibilità di innestare anche esperienza per uscire, immediatamente, dalle secche della zona retrocessione.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, l’entourage di Fernando Llorente, giocatore ormai ai margini del progetto Napoli, ha già visitato diverse volte il capoluogo toscano, riscontrando il gradimento della società viola per il trasferimento in riva all’Arno. Llorente è, con Arek Milik, in sicura uscita dal Napoli nel mercato di gennaio e la società azzurra potrebbe anche non chiedere ristori economici, se non un simbolico indennizzo oltre allo sgravio del cartellino.

Llorente, 36 anni il prossimo 26 febbraio, è arrivato a Napoli nel 2019, voluto da Carlo Ancelotti. In questa stagione è stato messo fuori dalla lista Uefa ed inserito nella lista Serie A, ma fuori dal progetto tecnico, non è mai entrato in campo. Nella scorsa sessione di mercato è stato vicino a Sampdoria ed Athletic Bilbao.

In uscita, invece, si fa complessa la situazione di Patrick Cutrone. La Fiorentina ha un diritto di riscatto fissato a 16 milioni per il prossimo 30 giugno 2021, ma la sensazione che il club gigliato non voglia esercitarlo è forte. Inoltre, Cutrone, profondamente deluso dall’andamento della stagione, ha deciso di lasciare il suo entourage, come raccontato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, e già a gennaio potrebbe chiedere di iniziare una nuova esperienza.