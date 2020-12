Calciomercato Fiorentina, Cutrone cambia agente | Le ultime di CM.IT

Calciomercato.it ha raccolto informazioni su Patrick Cutrone, ex Milan ora alla Fiorentina che non sta attraversando un periodo felice

Non sta certo vivendo un bel momento Patrick Cutrone. Dall’inizio di questa stagione, tralasciando il finale della scorsa comunque al di sotto delle aspettative, il bomber comasco ha collezionato appena 277′ tra campionato e Coppa Italia, non trovando mai la via del gol. La Fiorentina ora targata Prandelli non sembra più puntarci, del resto adesso è anche cambiata la formula del trasferimento – dal prestito con obbligo al semplice diritto – e quindi il club viola non sarà più costretto a riscattare il suo cartellino, di proprietà ancora del Wolverhampton, dopo le prossime 15 presenze.

Calciomercato Fiorentina, Cutrone si affida alla famiglia

Difficile ipotizzare scenari futuri, anche se si parla di un possibile divorzio già a gennaio visto che l’ex Milan (che mai avrebbe voluto lasciare) potrebbe rivolere un ruolo da protagonista. Per ora l’unica cosa certa, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, è che ha cambiato agente (Orgnoni, socio di Giovanni Branchini) scegliendo di farsi gestire dalla famiglia.