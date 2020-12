Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva l’agente di Pierre Kalulu, sorpresa del Milan di Stefano Pioli. Il giovane francese è arrivato in rossonero la scorsa estate

E’ la ‘sorpresa’ del Milan targato Stefano Pioli, a sua volta ‘rivelazione’ visto l’attuale primo posto in campionato e un rendimento eccezionale dal post primo lockdown. Parliamo di Pierre Kalulu, giovane difensore francese strappato al Lione lo scorso giugno per poco meno di 500mila euro. “E’ un ragazzo molto intelligente che può adattarsi molto rapidamente a ciò che l’allenatore gli chiede”, ha detto in esclusiva a Calciomercato.it l’agente del terzino classe 2000, Eduardo Marinho.

Milan, agente Kalulu a CM.IT: “Il ruolo di centrale non è una novità per lui. C’era l’interesse di molti grandi club europei”

A segno col Genoa, dove vista l’emergenza Pioli lo ha impiegato da difensore centrale, ottenendo grandi risultati: “Per lui non è stata una novità – ha sottolineato Marinho – Da centrale ha giocato molte partite prima del suo approdo al Milan”, che per farlo suo ha dovuto sconfiggere una concorrenza importante: “Molti dei migliori club europei (al tempo si parlò del Bayern, ndr) erano interessati a Pierre, ma abbiamo creduto che il progetto dei rossoneri fosse il migliore per lui. Obiettivi? E’ ambizioso – ha risposto il suo agente a Calciomercato.it – vuole vincere dei titoli con il Milan dove è stato accolto alla grande da tutti. Si sta ambientando bene, i compagni e lo staff lo stanno, e sta anche imparando l’italiano velocemente”.