Per il Milan è un periodo fondamentale sia sul campo che sul calciomercato: si avvicina infatti l’accordo per il rinnovo di un big

Momento decisivo per la stagione del Milan, sul campo quanto sul calciomercato. In un periodo in cui mancano uomini fondamentali come Kjaer, Ibrahimovic, Bennacer e non solo, la squadra di Pioli deve dimostrare di poter reggere il primo posto. La pausa natalizia, dopo il match con la Lazio, potrà servire per fare un primo bilancio importante della classifica, ma anche per il calciomercato. Maldini ha parecchi rinnovi in bilico e deve risolverli necessariamente entro le prossime settimane per impedire addii a zero.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Cassano show: “L’Inter aveva preso Leao”. Poi stoccata a Conte: “Con lo Spezia ho cambiato canale”

Calciomercato Milan, si avvicina il rinnovo di Calhanoglu

Tra questi, oltre a Donnarumma, c’è chiaramente Hakan Calhanoglu. Il turco è stato ancora protagonista nella vittoria col Sassuolo, dopo un primo momento in cui sembra certa la separazione, negli ultimi giorni qualcosa potrebbe essere cambiato. Come riporta il giornalista di ‘Sky Sport Deutschland’ Marc Behrenbeck, le parti si sono avvicinate molto verso il rinnovo di contratto anche oltre l’estate 2021. In programma ci sono ovviamente anche altri appuntamenti dopo Natale, ma le sensazioni sarebbero buone. Per questo motivo, invece, la pista Manchester United si è invece raffreddata. Calhanoglu è stato spesso accostato ai ‘Red Devils’, così come anche alla Juventus.