Sassuolo-Milan, rivelazione di Massara su Gomez ed il mercato rossonero

Prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Milan, Frederic Massara ha parlato del mercato rossonero e di Gomez: “Molto forte”

Non si è risparmiato il direttore sportivo del Milan che, prima del fischio di inizio della sfida col Sassuolo, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ di molte tematiche legate al mercato. Frederic Massara, infatti, ha rivelato quali sono le strategie dei rossoneri per il futuro: “Vogliamo continuare a fare bene oggi e anche nel 2021. Siamo convinti di avere tante soluzioni e non è cambiato niente dall’infortunio di Ibrahimovic. Abbiamo fatto tante volte a meno di lui, anche se ovviamente speriamo di ritrovarlo il prima possibile. Se ci saranno delle opportunità alle condizioni giuste ci faremo trovare pronti, ma sarà un mercato difficile”.

Inoltre, il ds del Milan ha parlato anche di quella che è la situazione di Gomez: “Ha detto bene Ausilio, è molto forte ed è dell’Atalanta, ma non ci riguarda assolutamente. Non so se sia così netta lì la situazione. L’Inter ha molti giocatori forti ma noi siamo contenti dei nostri. Stiamo facendo delle cose eccellenti, con un lavoro sapiente di Pioli e siamo molto contenti”.