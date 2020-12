Calciomercato Milan e Inter, richiesta di Gomez: partenza a zero

Nuovo capitolo nel caso Gomez: il Papu avrebbe chiesto all’Atalanta di poter partire a zero, i bergamaschi vorrebbero 10/15 milioni

Arrivano ulteriori sviluppi sulla vicenda fra il ‘Papu’ e Gasperini: ieri la società ha deciso di non convocarlo per la sfida tra Atalanta e Roma. Una decisione che ha tutta l’aria di essere una cesura, un punto che mette fine al rapporto con il fantasista argentino. Il futuro di Alejandro Gomez rimane, comunque, un rebus: a Natale dovrebbe esserci un summit con la società bergamasca per prendere una decisione definitiva. Ad osservare attentamente la situazione del ‘Papu’, poi, ci sarebbero diversi club di Serie A fra cui Milan, Inter e Roma. Intanto, arrivano le prime indiscrezioni sulle richieste dell’argentino all’Atalanta.

Calciomercato Milan e Inter, Gomez vuole l’addio a zero | Scontro con l’Atalanta

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, Alejandro Gomez avrebbe chiesto alla società bergamasca di essere ceduto a zero nel mercato di gennaio. Un’eventualità che farebbe gola a molte big italiane, in caso di partenza a zero non si potrebbe escludere anche un ritorno di fiamma della Juventus. L’Atalanta, però, non è per niente intenzionata ad accettare la richiesta del ‘Papu’ e dalla sua cessione Percassi vorrebbe incassare una cifra compresa fra i 10 ed i 15 milioni di euro. Come raccontato da ‘Calciomercato.it‘ nei giorni scorsi, infatti, l’Al Nassr sarebbe già tornato alla carica per Gomez con una corposa offerta. Insomma, la vicenda del numero ’10’ argentino dell’Atalanta sembra avere ancora dei confini molto incerti.