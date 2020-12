Atalanta-Roma, i convocati di Gasperini: decisione UFFICIALE su Gomez

Dopo le indiscrezioni del pomeriggio, è arrivata l’ufficialità: Gasperini non ha convocato Gomez per la sfida dell’Atalanta contro la Roma

Le sensazioni che la storia fra il ‘Papu’ e l’Atalanta sia alle battute finali si sta tramutando sempre di più in realtà dei fatti. Le indiscrezioni del primo pomeriggio, infatti, sono state confermate dal club bergamasco. Fra i convocati ufficiali della ‘Dea’ per la sfida con la Roma non c’è Alejandro Gomez. Una decisione presa da Gasperini di comune accordo con la società nerazzurra, che potrebbe essere il preludio ad un addio nel mercato di gennaio. La frattura fra il numero ’10’ argentino ed il tecnico dell’Atalanta sembra essere ormai insanabile e questa decisione lo conferma ulteriormente.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Atalanta-Roma, UFFICIALE: Gasperini non convoca Gomez | Gli scenari di mercato

L’ultimo sviluppo della vicenda Gomez in casa Atalanta è molto significativo sulla volontà della società: i bergamaschi si sono schierati al fianco di Gian Piero Gasperini e, ora, per il ‘Papu’ non resta che il mercato. Il numero ’10’ argentino dovrà scegliere se restare in Serie A – qualora dovessero arrivare delle offerte concrete – con Milan ed Inter alla finestra, oppure se optare per un esilio dorato. Come anticipato da ‘Calciomercato.it’, infatti, il Papu ha l’offerta dell’Al Nassr: l’unica certezza, ormai, sembra essere la partenza da Bergamo.