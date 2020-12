Gomez non sarà convocato per la sfida di domani tra Atalanta e Roma. La rottura con Gasperini è definitiva: Milan e Inter alla finestra

Arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione del ‘Papu’ Gomez in casa Atalanta. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’argentino non sarà convocato per la sfida con la Roma in programma domani: si va verso l’esclusione, con il capitano che rimarrà addirittura a casa. La scelta di Gian Piero Gasperini è ancora una volta sorprendente, e forse definitiva. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Atalanta, Gomez verso l’addio a gennaio | Milan e Inter alla finestra

Manca dunque solo l’ufficialità della mancata convocazione del ‘Papu’ per il big match con i giallorossi. Un ulteriore segnale anche in vista del calciomercato invernale: Gomez lascerà con ogni probabilità Bergamo, ma potrebbe comunque rimanere in Serie A. Milan e Inter sono alla finestra e nelle ultime ore si è parlato anche della Juventus. Ma non solo. Come anticipato da Calciomercato.it, infatti, l’Al Nassr ci ha riprovato per Gomez. Le pretendenti, insomma, non mancano. Staremo a vedere.