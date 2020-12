Il Milan va alla ricerca del vice Ibrahimovic per gennaio. Oltre a Jovic i rossoneri starebbero seguendo anche Gianluca Scamacca: la situazione

Caccia aperta al vice-Ibrahimovic per il Milan che a gennaio vuole regalare a Stefano Pioli un nuovo attaccante che possa far rifiatare lo svedese offrendo comunque buone garanzie. Oltre al suggestivo Luka Jovic, rispunta anche il profilo del giovane Gianluca Scamacca che sta facendo molto bene al Genoa ma di proprietà del Sassuolo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Calciomercato Milan, Musacchio e Colombo piacciono al Genoa: il prezzo di Scamacca

Ad agevolare l’uscita dell’italiano dai rossoblù ci potrebbe essere proprio l’interesse dei liguri per due milanisti in uscita. Il primo è Mateo Musacchio che è anche in scadenza di contratto, mentre il secondo potrebbe essere il talentuoso Colombo che con la formula del prestito potrebbe andare a sostituire lo stesso Scamacca in rosa. In questo contesto ci sarebbe inoltre da convincere il Sassuolo che chiederebbe 25 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo.