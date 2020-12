Il Milan lavora al calciomercato di gennaio ed ha individuato il nome giusto: per Mario Cenolli Jovic sarà rossonero

Si muove il Milan sul calciomercato e lo fa cercando anche un attaccante che possa fare da vice-Ibrahimovic. Intervenuto a CMIT TV, Mario Cenolli, intermediario di calciomercato, ha detto la sua sulle prossime mosse di Maldini per gennaio e si sofferma in particolare su Luka Jovic che vede già pronto ad indossare la maglia rossonera.