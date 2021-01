Novità sul futuro di Botman, cercato sul calciomercato anche da Inter e Milan; accordo e visite prenotate col Liverpool

Colpo in prospettiva per il Liverpool. Nelle ultime ore, il club di Klopp, riporta ‘indykaila news’, avrebbe raggiunto l’accordo col Lille per il trasferimento di Sven Botman, difensore classe 2000. Per il giocatore sarebbero già state fissate le visite mediche. Si tratta dunque di un rinforzo importante soprattutto in chiave futura, considerate anche le tante squadre già da tempo interessate al centrale.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio scudetto in Serie A | Nuovo nome sul piatto

Calciomercato Inter e Milan, Botman vicino al Liverpool

Come anticipato da Calciomercato.it, tra le ammiratrici di Botman ci sono anche Inter e Milan. Piero Ausilio e Frederic Massara, infatti, hanno effettuato un sondaggio per il ragazzo che a novembre ha conquistato anche la prima convocazione in Nazionale maggiore. Ora il Liverpool ha trovato l’accordo superando quindi ogni concorrenza. Si attendono novità sulle visite mediche e la firma del contratto. Per Botman si avvicina il primo grande salto di qualità della sua giovane carriera.