Milan, Krunic continua ad interessare al Torino, che potrebbe proporre in cambio Nkoulou: attenzione anche a Meite

Da un lato un club a caccia di rinforzi per restare ai vertici, dall’altro una società vogliosa di uscire dalla zona retrocessione. E in questo senso Milan e Torino potrebbero imbastire nuove trattative che farebbero comodo ad entrambi i club. A fare il primo passo potrebbero essere i granata, particolarmente interessati a Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco, che Pioli ha utilizzato come alternativa per la mediana, è nel mirino, oltre che dei piemontesi, anche del Genoa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, vice Ibrahimovic: spunta un italiano all’estero

Calciomercato Milan, Krunic al Torino per regalare un difensore a Pioli

E in cambio il Torino potrebbe proporre Meite, che ha caratteristiche simili a Kessie e potrebbe portare muscoli e sostanza nel centrocampo rossonero. Krunic al momento non è in partenza, ma soprattutto perché il club non ha tra le mani un’alternativa. In casa granata però, sottolinea ‘Tuttosport’, è lievitata in questi giorni una nuova opzione. Uno scambio con Nicolas Nkoulou. Il difensore del Camerun è in rotta con il club e il Milan, che è in cerca di un centrale, potrebbe sfruttare l’occasione per assicurarsi un profilo esperto e low-cost come il classe 1990. Un affare però non semplice, visto che Krunic piace anche al Genoa e che al momento, come detto, il Milan non ha trovato un suo rimpiazzo. I granata, dunque, valutano alternative al bosniaco: gli altri nomi sono quelli di Duncan della Fiorentina e di Toure del Nantes.