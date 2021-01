Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha messo gli occhi su Soualiho Meité, centrocampista del Torino

Il Milan è alla continua ricerca di un centrocampista: l’obiettivo di Paolo Maldini è quello di garantire a Stefano Pioli delle soluzioni in più in diversi ruoli, tra cui la zona mediana. La stagione che stanno affrontando tutte le squadre è logorante dal punto di vista fisico e mentale. Ecco perché l’idea è quella di ‘allungare’ la panchina dei rossoneri, per tentare l’assalto allo scudetto e, perché no, anche alle altre competizioni.

Milan, colpo Meité a centrocampo

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il Milan avrebbe individuato il centrocampista per Pioli. Si tratta di Soualiho Meité, attualmente al Torino. Questa stagione coi granata ha disputato 16 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno un gol e siglando un assist in 1.036′. Per Giampaolo, però, non si tratterebbe di un elemento fondamentale della rosa. Un vero e proprio assist per Maldini, che vede in Meité il giocatore giusto per rinforzare il centrocampo dei rossoneri. Il Toro potrebbe cedere il francese per meno di cinque milioni di euro, ma non è escluso che venga imbastito uno scambio con Krunic. Il bosniaco è stato allenato da Giampaolo quando militava nell’Empoli ed è sempre stato un suo pupillo.