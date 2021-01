Calciomercato Milan, vice Ibra | Ritorno di fiamma in Ligue 1

Il Milan continua ad essere alla ricerca di un vice Ibrahimovic sul mercato: l’ultima idea potrebbe arrivare dalla Ligue 1

I grandi risultati ottenuti nel 2020, ormai, sono alle spalle: in casa Milan è già tempo di pensare al nuovo anno, con tutti gli ostacoli e gli obiettivi da raggiungere che ne comporta. I rossoneri, infatti, non vogliono accontentarsi di quanto fatto fino ad ora, ma continuare a stupire tutti fino al termine della stagione: in fondo all’arcobaleno, c’è uno scudetto da vincere. Per riuscire a farlo, però, potrebbero essere necessari degli interventi mirati sul mercato a gennaio. In primis, oltre al difensore, il club meneghino è alla ricerca di un vice Ibrahimovic ed in Ligue 1 potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

Calciomercato Milan, occasione Pellegri | Può essere la prossima scommessa di Pioli

Secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il Monaco starebbe cercando una soluzione per Pietro Pellegri. L’ex prodigio del Genoa, dopo un esordio da predestinato, ha vissuto una battuta d’arresto in Ligue 1 con i monegaschi. Anche a causa di svariati infortuni, l’attaccante 19enne non è riuscito ad imporsi e a rispettare le grandi aspettative riposte da club e Nazionale. Il Monaco sembra essere disposto anche a lasciarlo partire in prestito nel mercato di gennaio, con la speranza di riuscire a recuperarlo e a non dispendere totalmente quanto investito nel gennaio del 2018. Ecco, quindi, che Pellegri potrebbe essere l’occasione giusta per il Milan.

I rossoneri con l’ex Genoa potrebbero trovare il vice Ibrahimovic per questa stagione e, nel caso in cui Pioli dovesse riuscire a riportarlo agli antichi splendori, magari anche il bomber per il futuro. La gestione del tecnico emiliano, infatti, si sta rivelando salvifica per molti giocatori e anche un profilo come quello di Pellegri potrebbe trarne giovamento. Una scommessa vera e propria per il ‘Diavolo’, che però potrebbe tentare il colpo a titolo definitivo solo se si rivelasse la scelta giusta in questo finale di stagione. In Italia, il Bologna sembra essere fortemente interessato al classe 2001: insomma, il ritorno in Serie A potrebbe diventare realtà per l’attaccante italiano.