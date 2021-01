Che succede a Sergio Ramos: gelo Real, voci sulla Juventus e intrigo PSG

Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid a parametro zero al termine di questa stagione. Il PSG resta in pole: le ultime

Il Real Madrid si gioca questa sera, contro l’Athletic, un posto nella finale della Supercoppa di Spagna. Nell’undici che schiererà Zidane, ovviamente, ci sarà Sergio Ramos, senza il quale i merengues hanno vinto soltanto tre volte su sette gare in questa stagione. I tifosi dei blancos si chiedono in questi giorni se un eventuale trionfo nella competizione sarebbe uno degli ultimi del loro capitano, il cui futuro è ancora un’incognita.

L’impasse con Florentino Perez è chiara: Ramos chiede altri due anni a 12 milioni di euro netti, il ‘presi’ gliene offre soltanto uno, applicando anche a lui la politica dei rinnovi annuali per gli ultratrentenni. La risoluzione del caso, secondo fonti vicine alle parti, appare ancora lontana: il passo necessario a trovare un punto d’incontro non è stato ancora fatto. E ad oggi le parti si promettono rispettivamente che non lo faranno.

Calciomercato, futuro Sergio Ramos: rinnovo o PSG

La situazione sta spaccando il madridismo, perché se è vero che in molti non concepiscono un addio così burrascoso per un capitano leggendario, tanti altri sono dalla parte di Perez e della sua spending review, inevitabile con i tempi che corrono. Sullo sfondo, resta il PSG: nel caso in cui la separazione dovesse concretizzarsi, infatti, i parigini sarebbero in pole per l’ingaggio a parametro zero dello spagnolo. Si è parlato, e tanto, anche della Juventus, ma le richieste d’ingaggio del 34enne vanno totalmente in controtendenza rispetto al cammino intrapreso dai bianconeri.

Per ora, dal canto suo, la dirigenza francese assicura che non è stato avviato alcun contatto formale con l’entourage di Ramos, ma è una questione di buon vicinato e di apparenze. I rapporti tra Florentino Perez ed Al Khelaifi sono ottimi, e quando si parla di Mbappé il patron iberico ci tiene a sottolineare lo stesso concetto.

Bisogna attendere, dunque. Il gelo che ‘Filomena’ ha portato a Madrid è ancora ben presente anche tra il presidente e il suo capitano. Ma qualche titolo potrebbe rompere il ghiaccio: magari, partendo dalla Supercoppa.