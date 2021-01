Le ultime clamorose indiscrezioni provenienti da Madrid su Sergio Ramos, in scadenza di contratto a giugno e sempre accostato anche alla Juventus

Sergio Ramos potrebbe davvero dire addio al Real Madrid. In scadenza a giugno, stando al giornalista spagnolo di ‘As’, Manolete, il club presieduto da Florentino Perez non intende modificare al rialzo l’ultima proposta formulata e rifiutata dal capitano delle ‘Merengues’.

No parece que el #Madrid vaya a cambiar la oferta que ha rechazado #Ramos al que le siguen llegando opciones más que interesantes. Otro que parece mosqueado es #Rakitic con #Lopetegui. Es el momento de saber valorar la experiencia y calidad de estas figuras. — Manolete (@AS_Manolete) January 8, 2021

Calciomercato Juventus, rinforzi per la difesa: ‘occasione’ Sergio Ramos a costo zero

Per il 34enne restano così valide le piste che lo portano verso altri club, Paris Saint-Germain in primis anche se in Spagna continuano ad accostarlo pure alla Juventus. Mesi fa si è parlato di una grande offerta dei bianconeri, qualcosa come 12 milioni di euro a stagione per tre anni, che tuttavia non ha trovato conferme qui in Italia. La società torinese è comunque alla ricerca di rinforzi importanti per il reparto arretrato, per cui non si può escludere nulla, nemmeno appunto un interesse concreto per Ramos, il quale arriverebbe a costo zero commissioni escluse.