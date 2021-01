Dopo il contatto di ieri tra Pinto e il Dallas, la Roma non ha ancora presentato una nuova offerta agli agenti del calciatore, il club statunitense si muove

Continua a vivere nuove puntate la telenovela Reynolds. Nella giornata dell’Epifania, Tiago Pinto si è messo in contatto con André Zanotta per tentare di riaprire la trattativa avviata dai Friedkin e messa in stand-by per circa dieci giorni. Una chiamata cui non ha fatto però seguito una nuova proposta contrattuale agli agenti del ragazzo, che, alle 18 del 7 gennaio non sono ancora stati contattati dalla Roma. Il terzino diciannovenne non disdegna affatto la destinazione giallorossa e ha chiesto informazioni su questa nuova offensiva, ma sin qui la proposta fatta al suo entourage a dicembre non è ancora stata migliorata.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, dopo l’ultimatum di ieri il club capitolino ha chiesto altro tempo, ma l’FC Dallas ha fatto sapere di avere in programma nella giornata di oggi un nuovo contatto con il Bruges e uno con la Juventus per tentare di arrivare ad una fumata bianca. Sullo sfondo, restano vigili anche altri club, Bayern compreso che potrebbe sfruttare l’affiliazione con la franchigia della MLS.