La Juventus continua a lavorare sulla trattativa Reynolds, terzino destro dell’FC Dallas, che piace anche a Bruges e Roma

Non di soli bomber vive il calciomercato della Juventus. Impegnato nella ricerca di un vice Morata, invocato anche da Andrea Pirlo nel post partita di ieri, Fabio Paratici non perde di vista la trattativa per Bryan Reynolds. Come detto nei giorni scorsi, il club bianconero è balzato in pole position, sorpassando sia il Bruges che la Roma. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, le parti in causa stanno proprio in questi giorni cercando di sistemare alcuni piccoli dettagli per raggiungere la fumata bianca definitiva, ma trapela ottimismo anche dagli States.

Calciomercato Juventus, retroscena Reynolds

Il club belga resta vigilie, mentre per quanto riguarda i giallorossi, l’ultimo contatto c’è stato attorno a Natale, con un incontro previsto negli States che non è andato più in scena, nonostante i Friedkin avessero raggiunto un’intesa con la MLS. In quel ruolo, i capitolini stanno seguendo con attenzione anche Montiel e Soppy. Tornando ai bianconeri, lo status da extracomunitario dell’esterno 19enne impone di agire in sinergia con altre società e in questo senso ci sono stati contatti soprattutto con Cagliari e Sampdoria. Tra le ipotesi possibili in caso di mancato accordo con i club italiani, c’è anche quella di una permanenza fino alla prossima estate negli USA del giocatore, che in passato si è allenato anche con il Bayern Monaco, come altri suoi compagni.