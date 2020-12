Pirlo ha richiesto un centravanti per la sua Juventus nel calciomercato di gennaio. In ascesa le quotazioni di Pavoletti e Llorente

La Juventus deve risalire la china in classifica alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia. La prima parte di stagione ha evidenziato delle falle nella costruzione della squadra, con alcuni settori del campo scoperti per Andrea Pirlo. Coperta corta per l’allenatore bianconero in alcune circostanze anche nel reparto offensivo, soprattutto quando in campo non c’erano Cristiano Ronaldo o Morata. Specialmente senza lo spagnolo la Juve ha palesato delle evidenti difficoltà nel riempire l’area di rigore avversaria a dare peso all’attacco.

Juventus, Pavoletti e Llorente in prima fila per l’attacco

Una delle priorità a gennaio di Pirlo è perciò la caccia sul mercato ad un vice Morata, in grande di completare lo scacchiere avanzato della ‘Vecchia Signora’ e fornire una preziosa arma in più all’ex regista della Nazionale. Sono diversi i nomi sul calciomercato finiti sul taccuino del CFO Paratici, con Pirlo che cerca essenzialmente un centravanti da ultimi sedici metri e che non vada a minare inoltre gli equilibri dello spogliatoio. Un bomber di scorta sempre pronto all’uso in caso di necessità o emergenza. Negli ultimi giorni nel borsino della dirigenza della Continassa sono in ascesa le candidature di Leonardo Pavoletti e Fernando Llorente, profili che gli uomini mercato bianconeri hanno individuato per accontentare Pirlo. Per il basco in uscita dal Napoli si tratterebbe di un ritorno, anche se De Laurentiis non lo lascerebbe andare prima della finale di Supercoppa del 20 gennaio.

Avanza così la pista che porta all’attaccante del Cagliari, recuperato dopo il doppio grave infortunio ai legamenti del ginocchio e che potrebbe rientrare nell’affare che porterebbe il baby terzino Reynolds in prestito alla corte di Di Francesco. Pavoletti è congeniale al prototipo di centravanti richiesto da Pirlo: bravo nell’attaccare l’are di rigore, ma utile anche in fase di manovra.

Calciomercato Juventus: gli scenari per Milik, Giroud e Depay

Identikit che corrisponde anche alle caratteristiche di Giroud e Milik, i due ‘sogni’ della Juventus per l’imminente finestra invernale del mercato. Operazioni però complicate da portare al termine: il Chelsea al momento non ha intenzione di privarsi del francese campione del mondo, mentre il Napoli continua il braccio di ferro sul futuro del polacco. Discorso simile a quello di Milik per Depay, altro osservato speciale della ‘Vecchia Signora’, con il Lione che fa muro per l’addio a stagione in corso dell’olandese.