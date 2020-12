La Juventus sta muovendo passi importanti per portare a termine il colpo Bryan Reynolds dal Dallas FC, ma non c’è ancora l’accordo definitivo. Ecco le ultime novità

Il futuro di Bryan Reynolds continua a far discutere, con la Juventus che sembra avere tutta l’intenzione di portare a termine l’interessante affare per il talento del Dallas FC. Negli scorsi giorni, vi abbiamo riportato dei contatti proficui da parte del club bianconero per il ragazzo e come la Roma stesse temporeggiando con il Brugge come avversario più credibile per i bianconeri. Nelle ultime ore, l”ESPN’ dava per fatto l’affare per 8,5 milioni di euro totali, ma, come vi abbiamo riportato, nonostante i grandi passi in avanti della Juventus, non risultava ancora l’accordo totale tra le parti.

Calciomercato Juventus, futuro Reynolds: le ultime dal Dallas

Ulteriori conferme all’indiscrezione di Calciomercato.it arrivano direttamente dal Presidente del Dallas FC. Dan Hunt, infatti, ha chiarito la situazione relativa Reynolds su Twitter, riprendendo una storia Instagram del terzino destro, nella quale sosteneva di essere concentrato solo sul lavoro e in cui smentiva gli ultimi rumors. Hunt commenta a riguardo: “Siamo incredibilmente orgogliosi di Bryan e di tutto ciò che potrebbe esserci nel suo futuro. Detto questo, nessun accordo per Bryan è stato finalizzato. Eventuali segnalazioni contrarie a questo punto sono fuorvianti e imprecise”. Vedremo, dunque, come evolverà nei prossimi giorni il futuro del terzino destro, con la Juventus che resta in prima fila.