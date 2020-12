La Juventus continua a ragionare sul calciomercato, a caccia del nome giusto per rinforzare l’attacco. I bianconeri lavorano su diversi nomi: ecco tutti i dettagli

La Juventus vuole farsi trovare pronta durante il mercato di gennaio e ha tutta l’intenzione di mettere a segno un colpo in attacco per completare la rosa di Andrea Pirlo con l’arrivo di un vice-Morata. Diversi nomi restano sul tavolo dei bianconeri, alla ricerca del giusto profilo che possa soddisfare Pirlo. Leonardo Pavoletti, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, al momento resta in pole position, ma attenzione anche alle alternative.

Calciomercato Juventus, da Pavoletti a Depay: il punto sul nuovo attaccante

Le opzioni, però, non mancano alla società bianconera. Fernando Llorente è stato valutato per diverse settimane, ma sembra blindato dal Napoli, secondo il quotidiano romano. Come vi abbiamo riportato negli scorsi giorni, lo spagnolo è anche un’idea del Milan. Al momento la principale alternativa è Memphis Depay, nome che sembra stuzzicare molto i tifosi.

Occhio anche al capitolo uscite: il futuro di Federico Bernardeschi con ogni probabilità potrebbe essere lontano da Torino. Piace al Lione e potrebbe rientrare proprio in un clamoroso scambio con Depay. Occhio, però, anche alle sirene tedesche con l’Hertha Berlino che potrebbe tornare alla carica. Sami Khedira in uscita con Everton in pole position.