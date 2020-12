La Juventus è ormai in dirittura d’arrivo per il colpo legato a Nicolò Rovella. Il centrocampista dovrebbe presto vestirsi di bianconero: ecco tutte le ultime novità

La Juventus si conferma uno dei club maggiormente attivi per quanto riguardo i giovani italiani. Anche questa volta, i bianconeri si fanno trovare pronti e stanno chiudendo l’affare Rovella con il Genoa. Il giovane centrocampista italiano era finito anche nel mirino di Inter e Roma per l’estate, ma la Vecchia Signora ha deciso di anticipare tutti. Come vi abbiamo riportato ieri, nell’affare potrebbe essere inserita una contropartita, ma emergono ulteriori novità.

Calciomercato Juventus, arriva Rovella: ecco i dettagli

Il centrocampista, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, dovrebbe diventare un calciatore bianconero a breve: il traguardo è vicino e i club stanno solo sistemando gli ultimi dettagli. Le cifre sarebbero di 9 milioni di euro circa: questo l’investimento previsto dalla Juventus. Uno dei nodi sul tavolo del club è quello relativo al prestito. Il talento resterà almeno per sei mesi al Genoa per completare il suo percorso di crescita, ma si sta discutendo se allungarli a 18. Valutazioni in corso, ma l’affare ora è ad un passo dalla chiusura.